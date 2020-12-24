Свежее обновление Cyberpunk 2077 решило проблему с порчей сохранений на PC
Разработчиков из CD Projekt RED можно похвалить за то, что критические ошибки с Cyberpunk 2077 устраняются буквально в течение нескольких дней. В минувшее воскресенье игроки пожаловались на то, что со временем при преодолении порога объёма в 8 Мбайт их сохранения перестали загружаться и выдавали ошибку. Разработчики объяснили, что проблема возникала в основном из-за «захламления» инвентаря, и во избежание её проявления советовала чаще «разгружаться»; в случае же полной утраты доступа к сохранению было рекомендовано загружать более раннюю версию.
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Естественно, полумерами CD Projekt RED не ограничилась, поэтому сегодня ночью выпустила обновление-«хотфикс», главным пунктом в котором стало снятие ограничение на размер файла сохранения в 8 Мбайт. Если вас уже постигла участь утраты сохранений, то они, к сожалению, восстановлению не подлежат, и патч их волшебным образом не оживит.
Также обновление улучшает процесс распределения памяти на консолях, тем самым повышая стабильность и снижая количество сбоев. Наконец, небольшое исправление ошибки в сюжетном задании: отныне Дум-Дум больше не будет пропадать при заходе в «Тотентанц» в миссии «Новый поворот». На этом всё.
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