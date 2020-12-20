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Чтобы избежать порчи сохранений в Cyberpunk 2077, техподдержка GOG советует не захламлять инвентарь

Cyberpunk 2077 сейчас непросто, но игра далеко не самая плохая.
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К сожалению, мы вновь вынуждены разбавить новостную ленту очередным материалом по Cyberpunk 2077, и он опять негативный. На этот раз придётся затронуть тему файлов сохранений в игре. Пользователи форума CD Projekt стали жаловаться, что игра начала выдавать ошибку при попытке загрузить тот или иной файл сохранения.

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Пользователями было выяснено, что первые проблемы с загрузкой возникают, когда «сейв» начинает занимать на диске 5,5 Мбайт и более — в таком случае загрузка Cyberpunk 2077 сопровождается долгим лицезрением чёрного экрана, на что уходит от тридцати секунд до двух минут. После того, как файл сохранения начинает весить более 8 Мбайт, сохранение и вовсе перестаёт загружаться.

К сожалению, полноценного решения этой проблемы пока нет, разработчикам ещё только предстоит заняться её устранением. На всё на том же форуме CD Projekt другой пользователь обнаружил взаимосвязь между размером «сейвов» и системой крафтинга в самой игре: лично у себя он обнаружил, что после создания нескольких легендарных единиц оружия с последующим улучшением размер файла сохранения был уменьшен. Тут следует пояснить, что на создание легендарных вещей тратится большое количество расходных компонентов — то есть, инвентарь сокращается. Но чем чаще игрок взаимодействует с системой крафта, тем больше становится его файл сохранения.

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CD Projekt RED знает о баге, и какие-то меры ещё будут предприняты. А пока на форуме игры модераторы советуют делать копии сохранений. На страничке техподдержки игры между тем размещено специальное сообщение, посвящённое данной проблеме: там советуют держать поменьше вещей в инвентаре или, при необходимости, загружать более старые сохранения.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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