В Origin началась крупная праздничная распродажа
Очередь старта приуроченных к надвигающимся Рождеству и Новому году распродаж наконец-то добралась и до сервиса Origin. И хотя с недавних пор смысл в этом сервисе уменьшается, но сам факт стоит запечатлеть.
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Предложений в рамках распродажи достаточно много, поэтому в данном материале мы ограничимся лишь несколькими наиболее интересными:
- Star Wars Squadrons за 1 499 рублей (скидка 40 %);
- Need for Speed Heat за 1 166 рублей (скидка 67 %);
- Star Wars Jedi Fallen Order за 1 457 рублей (скидка 58 %);
- Assassin’s Creed Odyssey за 599 рублей (скидка 75 %);
- Command & Conquer Remastered Collection за 749 рублей (скидка 50 %).
Распродажа продлится до 3 января, так что времени на принятие решения ещё предостаточно.
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