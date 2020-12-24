Очередь старта приуроченных к надвигающимся Рождеству и Новому году распродаж наконец-то добралась и до сервиса Origin. И хотя с недавних пор смысл в этом сервисе уменьшается, но сам факт стоит запечатлеть.

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Предложений в рамках распродажи достаточно много, поэтому в данном материале мы ограничимся лишь несколькими наиболее интересными:

Star Wars Squadrons за 1 499 рублей (скидка 40 %);

Need for Speed Heat за 1 166 рублей (скидка 67 %);

Star Wars Jedi Fallen Order за 1 457 рублей (скидка 58 %);

Assassin’s Creed Odyssey за 599 рублей (скидка 75 %);

Command & Conquer Remastered Collection за 749 рублей (скидка 50 %).

Распродажа продлится до 3 января, так что времени на принятие решения ещё предостаточно.