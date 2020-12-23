Разработчики Halo Infinite напомнили о том, что не отказывались от версии игры для Xbox One
После выхода Cyberpunk 2077 и проблем, с которыми столкнулись покупатели игры на базовых версиях Xbox One и PlayStation 4, некоторые СМИ начали заявлять, что для Microsoft и 343 Industries будет правильным шагом отказаться от версий Halo Infinite для устаревшей Xbox One во избежание возможных сложностей и для достижения необходимого статусу «некстгена» уровня графического исполнения.
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Вскоре после публикации внимательные пользователи деловой социальной сети LinkedIn обнаружили резюме Чада Миршака, ведущего художника 343 Industries, указавшего в своём портфолио, что Halo Infinite — игра для PC и Xbox Series. После того, как на этот факт обратили внимание СМИ, Миршак поправил резюме, добавив упоминание и Xbox One, однако слух уже раскрутился, поэтому поставить точку в этом вопросе пришлось менеджеру 343 Industries по связям с общественностью Джону Юнижеку: Xbox One версии Halo Infinite быть.
Напомним, что Halo Infinite теперь планируется к выходу только следующей осенью. Кто знает, возможно, к тому времени было бы действительно правильно отказаться от поддержки давным-давно морально устаревшей консоли. Но разработчикам, наверное, виднее.
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