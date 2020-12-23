Спустя несколько часов после начала зимней распродажи в Steam для пользователей из России появилось предупреждение о том, что из-за изменений в российском законодательстве с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька сервиса может быть недоступно на неопределённый период.

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Valve рекомендует всем, кто планируют пополнить Steam-кошелёк через платёжные терминалы, Qiwi-кошелёк, «Сбербанк» или через мобильные платежи, сделать это до 31 декабря уходящего года.

При этом, как следует из текста предупреждения, для оплаты покупок в Steam по-прежнему будут доступны банковские карты, Yandex, PayPal и WebMoney. По сути, новость может стать негативной для тех, кто часто совершает транзакции на торговой площадке Steam, и абсолютно нейтральной для всех остальных.