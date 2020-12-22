Как и было обещано ранее, сегодня в Steam стартовала ежегодная зимняя распродажа, в рамках которой с внушительными скидками можно будет приобрести массу хороших (и не очень) игр.

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Параллельно с распродажей стартовало и всеобщее голосование за номинантов на «Премию Steam 2020». Перечислять все номинации и всех номинантов мы не будем, отметим лишь, что за главный приз — звание игры года — в этом году сразятся Red Dead Redemption 2, Hades, DOOM Eternal, Fall Guys Ultimate Knockout и Death Stranding. Выбор интересный, хотя для многих, полагаем, это и не выбор вовсе.

Распродажа продлится до 5 января, 21:00 по московскому времени. Тогда же будут оглашены победители «Премии Steam 2020».