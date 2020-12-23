Microsoft Flight Simulator наконец-то получил поддержку VR
Хотя Microsoft Flight Simulator получила в основном положительные отзывы обозревателей, критиков и игроков, было отмечено, что для максимального погружения в игровой процесс проекту явно недостаёт поддержки VR устройств. Разработчики из Asobo Studios пообещали внедрить соответствующее обновление уже после релиза, и вот, спустя полгода поддержка VR в игре всё же появилась.
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Игра поддерживает все основные шлемы виртуальной реальности: HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index и варианты Microsoft Mixed Reality. Помимо поддержки VR-устройств свежее обновление добавило в игру две новые тренировочные миссии, новые виды раскрасок для самолётов, оптимизировало производительность, а также исправило гигантский перечень ошибок и недоработок.
Напомним, что Microsoft Flight Simulator вышла в середине августа, и по состоянию на середину декабря в неё уже сыграли свыше двух миллионов игроков.
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