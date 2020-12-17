Будучи авиасимулятором, то есть, жанром довольно нишевым, от Microsoft Flight Simulator неправильно ожидать многомиллионного тиража, однако студия Asobo, которая непосредственно отвечала за производство данного проекта, довольна результатами и сообщила о том, что на сегодняшний день общее число пилотов в нём превысило два миллиона.

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Важно помнить, что данный показатель не равен числу проданных копий Microsoft Flight Simulator, поскольку игра также доступна по подписке Xbox Game Pass для PC. Проекту удалось привлечь рекордное количество пользователей из всех игр франшизы.

Из опубликованной разработчиками занимательной инфографики следует, что игроки облетели 72 % поверхности Земли и пролетели 3,5 млрд миль, что примерно равно девятнадцати расстояниям от Земли до Солнца и обратно, или 400 тысячам путешествий вокруг света.