Чуть больше года назад коллектив Jutsu Games представил вниманию общественности проект под названием Rustler, с точки зрения игрового процесса являющийся забавной пародией на Grand Theft Auto. Причём, именно на первые две части — те самые, которые ещё с видом сверху. С тех пор проект обзавёлся бесплатным прологом, который можно рассматривать как демоверсию, и вот, на первый квартал следующего года запланирован ранний релиз основной игры. По крайней мере, такая информация была обнаружена сегодня на Steam-страничке Rustler.

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Данный проект следует воспринимать исключительно как развлекательный: здесь игрока и за «неправильную парковку» коня оштрафуют, и за уличного музыканта-неумеху побьют, и приправят всё массой отсылок к современным явлениям и событиям. В общем, то, что надо в наши неспокойные времена.