Ретро-шутер Wrath Aeon of Ruin выйдет из раннего доступа значительно позже, чем планировалось
В конце весны этого года разработчики из KillPixel, отвечающие за создание вдохновлённого Quake и Doom ретро-боевика Wrath Aeon of Ruin, пообещали, что проект выберется из раннего доступа Steam в конце зимы, а именно — 25 февраля. К сожалению, этому обещанию не суждено сбыться: несколько часов назад авторы игры сообщили, что выход финальной версии Wrath Aeon of Ruin задержится до лета. Пока без конкретики.
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Причина тому, естественно, COVID-19: некоторые сотрудники KillPixel даже «подцепили» злосчастный вирус, что серьёзно усложнило процесс подготовки игры к финальному релизу. Более того, выход третьего контентного обновления для ранней версии, который должен был состояться сегодня, 22 декабря, также отложен — до января.
Wrath Aeon of Ruin пребывает в раннем доступе с ноября прошлого года и успела за это время получить 90-процентный пользовательский рейтинг в Steam.
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