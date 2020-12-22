В конце весны этого года разработчики из KillPixel, отвечающие за создание вдохновлённого Quake и Doom ретро-боевика Wrath Aeon of Ruin, пообещали, что проект выберется из раннего доступа Steam в конце зимы, а именно — 25 февраля. К сожалению, этому обещанию не суждено сбыться: несколько часов назад авторы игры сообщили, что выход финальной версии Wrath Aeon of Ruin задержится до лета. Пока без конкретики.

реклама

анонсы и реклама RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде 3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Причина тому, естественно, COVID-19: некоторые сотрудники KillPixel даже «подцепили» злосчастный вирус, что серьёзно усложнило процесс подготовки игры к финальному релизу. Более того, выход третьего контентного обновления для ранней версии, который должен был состояться сегодня, 22 декабря, также отложен — до января.

Wrath Aeon of Ruin пребывает в раннем доступе с ноября прошлого года и успела за это время получить 90-процентный пользовательский рейтинг в Steam.