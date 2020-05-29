В конце ноября прошлого года в Steam по программе раннего доступа появился ретро-шутер Wrath Aeon of Ruin, разработчики которого не скрывали, что вдохновлялись такими культовыми боевиками, как Quake, Doom, Hexen, Blood, Duke Nukem 3D и Unreal. Проект даже в незавершённом виде получил очень высокие пользовательские оценки, и предполагалось, что полноценный релиз состоится летом этого года.

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Но не сложилось: несколько часов назад разработчики Wrath Aeon of Ruin сообщили о том, что игра покинет ранний доступ Steam лишь 25 февраля 2021 года. Причинами отложенного релиза они не поделились, но, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, долго гадать на этот счёт, скорее всего, не придётся.

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Кроме того, сегодня для Wrath Aeon of Ruin вышло второе крупное контентное обновление с момента появления в раннем доступе. Игра пополнилась новым уровнем — бывшим «штабом» исчезнувшей религиозной секты с крупными подземными каналами, а также новым оружием и новым видом противников.