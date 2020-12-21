Следующая Project CARS станет «самым реалистичным симулятором»
Журналисты издания GTPlanet наткнулись на теперь уже удалённые Twitter-сообщения руководителя Slightly Mad Studios Иэна Бэлла, в которых он зачем-то проболтался о планах на Project CARS 4. Тяжела судьба небольших игровых ресурсов: публикация на GTPlanet датирована 15 декабря, но крупные зарубежные издания заметили её только сегодня.
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По словам господина Бэлла, Project CARS 4 во всех аспектах и отношениях станет самым реалистичным симулятором из когда-либо созданных. В новой игре, судя по словам Бэлла, будет настолько высокий уровень графического исполнения, что листья будут даже отбрасывать тень на другие листья. Отвечать за технологическое совершенство новинки будет движок Madness Engine 2.
Предыдущий проект — Project CARS 3 — был без энтузиазма принят профессиональными критиками и простыми игроками, поэтому будет очень интересно взглянуть на работу Slightly Mad Studios над ошибками. Когда новая часть франшизы выйдет, впрочем, неизвестно даже приблизительно.
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Важно помнить, что Slightly Mad Studios с 2019 года является подразделением Codemasters, которую, в свою очередь, ровно неделю назад приобрела Electronic Arts.
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