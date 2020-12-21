Утечка: Overwatch 2 появится в продаже в конце следующего года
То, что Blizzard устроит новый показ Overwatch 2 в феврале в рамках онлайн-версии BlizzCon — это официальная информация от геймдиректора игры, однако с датой выхода сиквела пока всё покрыто пеленой тайны. Развеять её попробовали внимательные посетители магазина Amazon, наткнувшиеся на его страничках на артбук The Art of Overwatch, Volume 2.
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Всё бы ничего — стандартная практика выпуска сопутствующих ожидаемому проекту материалов — если бы не два момента. Во-первых, артбук, судя по описанию, выйдет 15 октября следующего года, а во-вторых, на его страницах можно будет увидеть первые подробности Overwatch 2.
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Напрашивается закономерный вывод о том, что Overwatch 2 выйдет после указанной октябрьской даты. Впрочем, вспоминая, как часто упомянутая на Amazon информация оказывалась ошибочной, относиться к «утечкам» с него следует максимально скептически. Тем более что через пару месяцев всё тайное станет явным.
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Напомним, что Overwatch 2 предложит поклонникам первой части громадный кооперативный PvE-режим, а также расширит мультиплеерную часть сразу «пачкой» новых героев и полей боя. Предполагается, что Overwatch 2 ощутимо «встряхнёт» уставшее от однообразия сообщество игры.
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