Blizzard расскажет подробнее об Overwatch 2 в феврале, а первая часть получит новое поле боя
Несмотря на то, что факт существования Overwatch 2 был официально подтверждён больше года назад, подробностями проекта Blizzard делится в год по чайной ложке. Но уже совсем скоро эта вселенская несправедливость по отношению к Overwatch 2 завершится: в свежем видеодневнике разработчиков геймдирейктор Overwatch Джефф Каплан заявил, что компания поведает о сиквеле уже в феврале в рамках BlizzConline.
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Также Каплан порадовал фанатов Overwatch тем, что контентная поддержка первой части не прекращается несмотря на то, что все усилия команды сейчас брошены на сиквел. Уже в этом месяце на тестовом сервере игры появится поле боя «Канедзака», предназначенное для режима Deathmatch. По словам руководителя разработки, Канедзака отличается повышенной сбалансированностью и позволяет комфортно играть на ней даже на специализированных героях вроде Тарана. На основные серверы карту планируют добавить в январе.
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BlizzConline пройдёт с 19 по 20 февраля; как следует из названия, полностью в онлайн-формате. Там же ожидается публикация новых подробностей о Diablo IV.
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