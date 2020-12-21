За неделю в PUBG Mobile было заблокировано более двух миллионов читеров
Такова уж реальность сетевых видеоигровых развлечений, что без жуликов, использующих читерские программы для предоставления преимущества на поле боя, обойтись фактически невозможно. Не стала исключением и PUBG Mobile, разработчики которой на выходных рассказали о том, что всего за одну неделю в ней было выявлено и заблокировано свыше двух миллионов читерских учётных записей.
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Основными причинами для блокировок стали: использование «рентгеновского зрения», автоматического прицеливания, изменения моделей персонажей, читы на ускорение передвижения персонажа, модификации урона по области и другие читы. Что любопытно, использование читов распределилось почти поровну на всех игровых рангах.
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Важно помнить, что PUBG Mobile пользуется огромной популярностью и даже стала самой прибыльной мобильной игрой уходящего года, поэтому удивления наличие в ней миллионов читеров не вызывает.
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