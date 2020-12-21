Такова уж реальность сетевых видеоигровых развлечений, что без жуликов, использующих читерские программы для предоставления преимущества на поле боя, обойтись фактически невозможно. Не стала исключением и PUBG Mobile, разработчики которой на выходных рассказали о том, что всего за одну неделю в ней было выявлено и заблокировано свыше двух миллионов читерских учётных записей.

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Основными причинами для блокировок стали: использование «рентгеновского зрения», автоматического прицеливания, изменения моделей персонажей, читы на ускорение передвижения персонажа, модификации урона по области и другие читы. Что любопытно, использование читов распределилось почти поровну на всех игровых рангах.

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Важно помнить, что PUBG Mobile пользуется огромной популярностью и даже стала самой прибыльной мобильной игрой уходящего года, поэтому удивления наличие в ней миллионов читеров не вызывает.