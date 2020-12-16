PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой уходящего года
2020-й год подходит к своему логическому завершению, а это значит, что аналитики и корпорации активно подводят его итоги. Так, например, аналитическая компания Sensor Tower пришла к выводу, что наиболее прибыльной игрой уходящего года стал PUBG Mobile, на долю которой пришлось свыше 2,6 млрд долларов выручки.
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Добиться данного результата PUBG Mobile удалось благодаря объединению её результатов с результатами Game For Peace — китайского варианта проекта. Выручка в уходящем году выросла на 64,3 % по сравнению с 2019-м годом, что, в общем-то, абсолютно закономерно и не нуждается в дополнительных пояснениях.
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На втором месте по выручке среди мобильных игр, по статистике Sensor Tower, расположилась Honor of Kings с небольшим отставанием в 100 млн долларов от лидера. А вот третье и последующие места уже демонстрируют пропасть в заработках: Pokemon GO, ставшая «бронзовым призёром», за год довольствуется выручкой в 1,2 млрд долларов.
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