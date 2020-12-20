Благодаря WoW Shadowlands стоимость акций Activision Blizzard стала самой высокой за историю холдинга
Пока акции одних крупных компаний летят вниз из-за неудачных релизов слишком уж сильно ожидаемых проектов, другие спокойно выпускают проекты, которые заставляют график стоимости акций ползти вверх. В число последних вошла World of Warcraft Shadowlands, после релиза которой стоимость акций Activision Blizzard поползла вверх, и на последних торгах стала самой высокой за всю историю холдинга с момента его формирования в 2008 году.
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В том, что именно World of Warcraft Shadowlands следует благодарить за столь приятный для руководства холдинга финансовый результат, сомневаться не приходится: график начал ползти вверх именно в день выхода масштабного дополнения для культовой MMORPG.
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Стоит отметить, что после своего релиза World of Warcraft Shadowlands даже установила рекорд стартовых продаж за всю историю PC-гейминга. Рекорд, впрочем, продержался недолго: спустя несколько дней его побила Cyberpunk 2077.
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