Пока акции одних крупных компаний летят вниз из-за неудачных релизов слишком уж сильно ожидаемых проектов, другие спокойно выпускают проекты, которые заставляют график стоимости акций ползти вверх. В число последних вошла World of Warcraft Shadowlands, после релиза которой стоимость акций Activision Blizzard поползла вверх, и на последних торгах стала самой высокой за всю историю холдинга с момента его формирования в 2008 году.

реклама

анонсы и реклама 3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде 3060 Ti дешево в Compeo.ru <b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

В том, что именно World of Warcraft Shadowlands следует благодарить за столь приятный для руководства холдинга финансовый результат, сомневаться не приходится: график начал ползти вверх именно в день выхода масштабного дополнения для культовой MMORPG.

реклама

Стоит отметить, что после своего релиза World of Warcraft Shadowlands даже установила рекорд стартовых продаж за всю историю PC-гейминга. Рекорд, впрочем, продержался недолго: спустя несколько дней его побила Cyberpunk 2077.