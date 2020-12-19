Инвесторы собираются судиться с руководством CD Projekt
После появления первых обзоров на Cyberpunk 2077, а затем и проблемного релиза этой самой ожидаемой игры 2020 года стоимость акций головной компании CD Projekt устремилась вниз, в результате чего многие инвесторы посчитали себя обманутыми руководством компании, заявлявшем о готовности Cyberpunk 2077 и утверждавшем о том, что компания потратила дополнительное время на улучшение версий игры для консолей прошлого поколения.
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И вот, на портале Bankier.pl появилось сообщение о том, что адвокат и по совместительству один из инвесторов CD Projekt Миколай Ожеховский готовит коллективный иск к руководству компании с призывом присоединиться к нему и других чувствующих себя обманутыми инвесторов.
На что надеется господин Ожеховский, впрочем, сказать трудно. Вложения в акции компании — это по определению финансовый риск, и вкладчик об этом осведомлён. Кроме того, вряд ли возможно доказать факт намеренного обмана инвесторов со стороны руководства CD Projekt. Поэтому, как считают эксперты, иск обречён на провал.
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