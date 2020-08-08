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Remedy уже активно работает над новой игрой во вселенной Alan Wake и Control

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Вскоре после анонса нового сюжетного дополнения AWE для Control, призванного соединить игру с франшизой Alan Wake, креативный директор Remedy Сэм Лэйк заявил, что студия давно стремилась к объединению некоторых своих игр в рамках единой вселенной. После этого Лэйк официально объявил о том, что компания уже сделала первый серьёзный шаг в этом направлении и создала объединённую вселенную Remedy (Remedy Connected Universe), в которую вошли Alan Wake и Control.

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И настроена студия вполне решительно: в активной разработке уже находится новая игра, события которой развернутся в объединённой вселенной Control и Alan Wake. Никакой информации по данному проекту, естественно, пока нет.

Возвращаясь к теме дополнения AWE, стоит напомнить, что его релиз запланирован на 27 августа. По сюжету, нам предстоит отправиться в Отдел исследований и разобраться с одним альтернативным мировым событием (та самая аббревиатура AWE), развитие которого пошло не по плану.

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В ходе прохождения аддона AWE мы повстречаем Алана Уэйка, поэтому многие игроки считают, что данным «кроссоверным» дополнением Remedy недвусмысленно готовит нас к полноценному продолжению истории писателя с фонариком.

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