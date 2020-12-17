Ведущим сценаристом новой Fable стала нарративный директор Control
Новая анонсированная в июле Fable, судя по полному отсутствию подробностей и даже подзаголовка, находится на совсем ранних этапах разработки. Сегодня эту версию подтвердила Анна Мегилл, бывшая нарративный директор мистического экшена Control, которая будет работать над новой Fable в должности ведущего сценариста.
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Мегилл начнёт работать над игрой в следующем году; сценаристка относится к данной франшизе с особым трепетом, ведь первая игра серии вышла в тот же год, когда она начала заниматься разработкой игр. Изначально Мегилл скептически относилась к предложению студии Playground Games, но разработчики, рассказавшие ей о своём видении истории новой Fable, смогли убедить её присоединиться к коллективу.
Проект создаётся для PC и Xbox нового поколения.
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