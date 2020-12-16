Симулятор диктатора Tropico 6 получил новое крупное дополнение
В начале декабря стало известно, что продолжать развивать серию симуляторов диктатора Tropico будет коллектив Realmforge, ранее трудившийся над симулятором подземелья Dungeons 3. Параллельно новый разработчик объявил о том, что его «пробой пера» в серии Tropico станет выпуск дополнения Caribbean Skies для шестой номерной части франшизы. Сегодня это дополнение поступило в продажу.
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В состав дополнения входят: новая сюжетная кампания с пятью миссиями, беспилотные летательные аппараты, две новых черты для Эль Президенте, новые приказы и здания, в числе которых фабрика беспилотников и завод аккумуляторов, а также новый наряд и даже украшения для дворца.
По сюжету, всеми любимый и самый прекрасный на свете Эль Президенте стал одержим идеей владычества на карибских небесах, однако некий новый противник вставит немало палок в колёса желания нашего дорогого диктатора.
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Стоимость дополнения в Steam составляет 584 рубля с учётом действующей до 23 декабря десятипроцентной скидки.
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