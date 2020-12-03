Дальнейшим развитием серии симуляторов диктатора Tropico будут заниматься авторы Dungeons 3
Компания Kalypso Media объявила о том, что за дальнейшее развитие сатирической серии симуляторов диктатора Tropico будет заниматься коллектив Realmforge, известный своей работой над симулятором подземелья Dungeons 3.
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Разработчики уже готовы представить миру свой первый шаг в деле поддержки и развития франшизы: 16 декабря на свет появится подготовленное ими дополнение Caribbean Skies для Tropico 6, в состав которого входит новая сюжетная кампания, новые задания, беспилотные летательные аппараты и другие любопытные «плюшки».
В начале этого года Kalypso серьёзно вложилась в Realmforge и стала её единоличной владелицей, приобретя сто процентов акций компании. Основным проектом студии сейчас является космическая стратегия Spacebase Startopia, в которой нам надо построить межпланетную империю и сражаться за её сохранность. Релиз проекта запланирован на весну следующего года.
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