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Дальнейшим развитием серии симуляторов диктатора Tropico будут заниматься авторы Dungeons 3

И дополнение для шестой части станет их «пробой пера».
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Компания Kalypso Media объявила о том, что за дальнейшее развитие сатирической серии симуляторов диктатора Tropico будет заниматься коллектив Realmforge, известный своей работой над симулятором подземелья Dungeons 3.

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Разработчики уже готовы представить миру свой первый шаг в деле поддержки и развития франшизы: 16 декабря на свет появится подготовленное ими дополнение Caribbean Skies для Tropico 6, в состав которого входит новая сюжетная кампания, новые задания, беспилотные летательные аппараты и другие любопытные «плюшки».

В начале этого года Kalypso серьёзно вложилась в Realmforge и стала её единоличной владелицей, приобретя сто процентов акций компании. Основным проектом студии сейчас является космическая стратегия Spacebase Startopia, в которой нам надо построить межпланетную империю и сражаться за её сохранность. Релиз проекта запланирован на весну следующего года.

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kalypso media tropico 6 realmforge
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