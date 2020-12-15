Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
Быть может, Cyberpunk 2077 и одна из лучших игр последних лет в плане сюжета, постановки и непосредственно игрового процесса, но технические недостатки практически нейтрализуют все положительные стороны проекта, а на консолях прошлого поколения, на которых воспроизведение новинки является крайне трудной задачей, и вовсе выведены в главную тему обсуждений. О ситуации осведомлены и инвесторы, с которыми вчера у руководства студии произошёл весьма неприятный разговор, из которого удалось почерпнуть некоторые полезные сведения.
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Так, например, руководство CD Projekt RED сообщило, что у Cyberpunk 2077 наблюдались сложности с тестированием: из-за пандемии разработчики проводили все тестовые мероприятия самостоятельно из дома и отказывались отправлять игру сторонним студиям из соображений безопасности. Также разработчики сообщили, что львиную долю внимания уделяли PC-версии игры, в результате чего версии для пастгена заметно уступили ей в качестве. Данное оправдание выглядит странно, учитывая, что в последний раз Cyberpunk 2077 переносили именно для того, чтобы довести до ума версии игры для PlayStation 4 и Xbox One.
Студия признала, что запуск Cyberpunk 2077 подорвал к ней доверие игроков, но разработчики нацелены на его скорейшее восстановление. В частности, руководство компании напомнило, что в декабре игра получит небольшой патч, а в январе и в феврале — крупные обновления. Разработчики опровергли слухи о намеренном сокрытии ситуации с версиями Cyberpunk 2077 для консолей прошлого поколения: их не отправляли рецензентам потому, что работа над ними велась чуть ли не до самого релиза игры.
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Мультиплеерный компонент Cyberpunk 2077 планируется к выходу в 2022 году, но разработчики не исключают возможности его переноса на 2023-й год. Всё будет зависеть от того, как быстро им удастся доработать основную игру и подготовить для неё дополнения.
По мнению разработчиков, дополнительно переносить Cyberpunk 2077 не было необходимости. Отчасти их можно понять: главные претензии исходят от владельцев «пастгена», в то время как основные продажи игре сделала именно PC-версия. Также разработчики надеются на то, что проблема решится сама собой с плавным переходом игроков на консоли нового (текущего) поколения.
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