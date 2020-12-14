После выхода Cyberpunk 2077 стало предельно очевидно, что на одних платформах ввиду их заведомо более высокой производительности игра функционирует более или менее приемлемо, тогда как на морально устаревших консолях прошлого поколения дела обстоят из рук вон плохо. И это не громкие слова: всё действительно очень серьёзно — CD Projekt RED даже пришлось сегодня извиниться за версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One.

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Параллельно с извинениями разработчики пообещали решить проблемы посредством обновлений: первое крупное из них выйдет в январе, а второе — в феврале. И вот, на агрегаторе рецензий OpenCritic на страничке Cyberpunk 2077 появилось предупреждение, гласящее о том, что у игры наблюдается значительная разница в производительности, впечатлениях от игрового процесса и оценках в версиях для PC, консолях нового поколения и PlayStation 4 с Xbox One.

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Более того, сотрудники OpenCritic даже не постеснялись заявить, что, по их мнению (а также по мнению нескольких критиков), CD Projekt RED намеренно скрыла настоящее положение дел с Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One, не рассылая обозревателям соответствующие версии и требуя использовать только предоставленный разработчиком геймплейный контент.

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Предупреждение уберут в феврале — видимо, после выхода второго объявленного патча.