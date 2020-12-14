«М.Видео-Эльдорадо» сообщила о рекордных продажах Cyberpunk 2077
Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» в свежем пресс-релизе сообщила о том, что Cyberpunk 2077 за первые четыре дня после релиза стала самой продаваемой мультиплатформенной игрой в российской рознице. Новинке удалось обогнать такие громкие хиты прошлых лет, как Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, Death Stranding и The Last of Us Part II.
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Стоит отметить, что группа «М.Видео-Эльдорадо» удерживает порядка шестидесяти процентов всех розничных продаж видеоигр в России, так что статистику от компании вполне можно экстраполировать на всю отечественную розницу.
Что же касается «цифровых» продаж, то в Steam новое творение CD Projekt RED уже четвёртую неделю не сползает с верхней ступеньки пьедестала чартов, а на момент релиза количество предзаказанных копий проекта составляло восемь миллионов, благодаря чему все расходы на производство и продвижение игры была сразу же покрыты.
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Наибольшей популярностью Cyberpunk 2077 пользуется на персональных компьютерах: на долю старшей версии, например, пришлось 59 % всех предзаказов. Что же касается консольных версий, то на современных PlayStation 5 и Xbox Series игра функционирует приемлемо, чего, увы, нельзя сказать о версиях для «пастгена»: с ними всё настолько печально, что CD Projekt RED сегодня даже пришлось принести игрокам извинения. Получилось очень неловко, учитывая тот факт, что в последний раз релиз Cyberpunk 2077 переносили именно для того, чтобы доработать версии игры для консолей прошлого поколения. Как бы то ни было, обещают, что к январю—февралю уже выйдет два крупных обновления. А пока — «бета-тест».
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