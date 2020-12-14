По Сети уже гуляют «спойлеры» сюжета Resident Evil Village
В прошлом месяце хакеры атаковали серверы Capcom и утащили оттуда массу важной для компании информации. Судя по всему, в цепкие лапы хакеров попала и рабочая версия Resident Evil Village, поскольку сегодня на просторах Сети уже начали появляться снимки экрана и сюжетные «спойлеры». Естественно, мы в редакции не станем публиковать конкретные факты из утечки, и вообще, данная заметка носит, скорее, характер предупреждения: будьте осторожны, если являетесь фанатом Resident Evil.
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На выходных в Сеть уже просачивалась информация о Resident Evil Village, однако тогда она касалась продвижения проекта. В частности, в утечке упоминалось о том, что в январе нас ждёт полноценный крупный показ новинки вместе с трейлером, в котором объявят точную дату её выхода.
Релиз якобы планируется на второй квартал следующего года.
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