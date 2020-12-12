Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Сеть просочились планы Capcom по продвижению Resident Evil Village

Крупная презентация проекта состоится уже в январе.
+
Подъехала 6800XT - смотри цену и го каменты 8-]
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

Благодаря стараниям рукастых хакеров в Сети появилась информация о планах Capcom по продвижению Resident Evil Village. На текущий момент неясно, насколько актуальными являются эти планы, но в целом представление о повестке издательства свежая утечка даёт.

реклама

анонсы и реклама
<b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b>
ASUS RX 6800 в Регарде
Оч дешевая RTX 3070 Gigabyte Gaming в Регарде
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

Итак, как следует из утечки, крупный показ игры запланирован на январь: нашему вниманию представят новый трейлер, в котором прозвучит точная дата выхода Resident Evil Village, анонсируют версии игры для «пастгена», а также покажут технодемку с демонстрацией возможностей PlayStation 5-версии проекта. Уточняется, что 15 января стартует приём предварительных заказов.

Затем с февраля по май игроков ждут видео с комментариями разработчиков, тестирование сетевого режима, новый геймплей, выход временно эксклюзивных для PlayStation демоверсий и другие подробности.

реклама

Согласно одной из предыдущих утечек, Resident Evil Village планируют выпустить во втором квартале следующего года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom resident evil village
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Сеть просочились планы Capcom по продвижению Resident Evil Village
+
Руководство CD Projekt RED взяло на себя ответственность за технические проблемы с Cyberpunk 2077
47
Пользователи консолей «утопили» рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic
54
Спустя полгода авторы Escape from Tarkov показали второй красивый тизер новой карты
4
Геймплей кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide запечатлён в очень зрелищном трейлере
9
BioWare назвала имена разработчиков-ветеранов, которые поработают над новой Mass Effect
4

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 41
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 31
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
188
5 Лет на "Синих" или "Почему я с i7-6700k на Ryzen перешел" - Сборка ПК для Игр на максималках
108
Cyberpunk 2077 - лучшая игра года
110
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
15
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
9
Обзор графических планшетов, или как я купил проблемного "китайца" и меня обворовала таможня
29
Обзор беспроводной домашней акустической системы SVEN HA-930
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
7
Overclocking как вид спорта - личное мнение
45

Сейчас обсуждают

kemiisto
17:40
Ну так в этом же и вся суть - 99% успеха в современном экстремальном оверлокинге лежит в возможности отобрать удачный экземпляр чипа. Любые софтверные и хардварные модификации ничего не дадут, если ка...
Overclocking как вид спорта - личное мнение
GnaGS1eR
17:37
Надо будет достать из шкафа Q9650, сдуть пыль и тоже разогнать))
Core 2 Quad Q9550 на частоте 4.5 ГГц обновил модельные рекорды wPrime
ego0550
17:36
Ну а что ты хотел, купили они бесполезные карты, на которых ни лучей, ни dlss, вот и подгорает у них по полной ;)
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
alexmaj467
17:35
Я не знаю почему тег этот влез, я специально не выделял весь текст наклонным. Я Сейчас убрал его, но я не знаю когда это вступит в силу. Правка ушла на одобрение.
Overclocking как вид спорта - личное мнение
R2R
17:35
Ммм... то есть, бахнуть по картинке мыльным блюром - это теперь называется "включить трассировку"? А мужики-то не знают! ©
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
kemiisto
17:34
Мы сейчас точно про один и тот же сайт говорим? Я зашёл ради интереса - вижу на главной обзор пылесоса, чайника и блендера. XD Фалометрия, если и есть, то надёжно спрятана на форуме. Ну так и здесь на...
Overclocking как вид спорта - личное мнение
Deathklock
17:34
Ууу, харкот всем по 10 дизов за счет своих ботов наспамил)
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
14 +++++++++
17:31
а алкотуры как вид отдыха
Overclocking как вид спорта - личное мнение
Beast78
17:31
А у тебя вообще никакой ;-)
RTX 3080 победила RX 6800 XT и RX 6900 XT, а RTX 3090 опередила всех – тестирование в Cyberpunk 2077
REY_B_
17:30
Такое впечатление, что тут плотно засели путинские тролли. Хающие всё подряд, за фиксированную таксу. А что конкретно, это их начальство не волнует. Они циферками отчитываются.
Энтузиаст активировал трассировку лучей в Cyberpunk 2077 без потери производительности – инструкция
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем