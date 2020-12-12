Благодаря стараниям рукастых хакеров в Сети появилась информация о планах Capcom по продвижению Resident Evil Village. На текущий момент неясно, насколько актуальными являются эти планы, но в целом представление о повестке издательства свежая утечка даёт.

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Итак, как следует из утечки, крупный показ игры запланирован на январь: нашему вниманию представят новый трейлер, в котором прозвучит точная дата выхода Resident Evil Village, анонсируют версии игры для «пастгена», а также покажут технодемку с демонстрацией возможностей PlayStation 5-версии проекта. Уточняется, что 15 января стартует приём предварительных заказов.

Затем с февраля по май игроков ждут видео с комментариями разработчиков, тестирование сетевого режима, новый геймплей, выход временно эксклюзивных для PlayStation демоверсий и другие подробности.

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Согласно одной из предыдущих утечек, Resident Evil Village планируют выпустить во втором квартале следующего года.