Вчера мы рассказывали вам о «звёздах» русской озвучки Cyberpunk 2077. Разработчики из CD Projekt RED опубликовали соответствующий ролик, где Данила Поперечный, Александр Гудков и ещё несколько человек рассказывали о своей работе над озвучиванием героев игры. Как оказалось фанатам и всем тем, кто наткнулся на данный ролик, не совсем понравилось увиденное. Причём настолько сильно, что опубликованное видео получило самое большое количество «дизлайков» на канале Cyberpunk 2077 в YouTube.

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Например, на момент написания данного материала ролик «Голоса звёзд Найт-Сити» понравился 29 тысячам зрителей, 31 тысяча зрителей восприняла его негативно. Общее количество просмотров — более 684 тысяч. Если у вас по каким-то причинам реакция игрового сообщества вызвала недоумение, то просмотр самых популярных комментариев под видео поможет кое-что прояснить. Например, отношение этих самых зрителей к конкретным персонажам, привлечённым к озвучке.

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Напомним, до настоящего момента первый трейлер игрового процесса с выставки Gamescom 2018 был самым нелюбимым у зрителей. Но тамошнее соотношение «лайки/дизлайки» в общей пропорции выглядело в разы позитивнее.