Microsoft советует не ждать многого от её участия на The Game Awards 2020
Microsoft, как и многие другие крупные и не очень представители игровой индустрии, примет участие в церемонии The Game Awards 2020. Наверняка многие ждут от игрового подразделения компании анонсов — больших и много — однако главный маркетолог Xbox Аарон Гринберг порекомендовал игрокам поумерить свои ожидания, особенно в сравнении с выступлением компании на прошлогодней The Game Awards.
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Напомним, что The Game Awards 2020 стартует 11 декабря в 03:00 по московскому времени. В рамках церемонии нас ждёт «не меньше» дюжины анонсов игр разных классов и жанров, а также оглашение победителей в основных номинациях. По результатам пользовательского голосования, кстати, игрой года стала Ghost of Tsushima, поэтому будет интересно, совпадёт ли мнение игроков с мнением профессиональных игровых журналистов.
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