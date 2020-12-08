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На грядущей церемонии The Game Awards будет анонсировано не менее дюжины игр

Не все из них будут крупными.
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Несменный ведущий и организатор крупнейшего мероприятия The Game Awards Джеф Кили устроил на форуме Reddit серию вопросов и ответов. Как вы понимаете, общение с публикой было посвящено грядущей выставке, которая должна начаться уже 11 декабря в 03:00 по московскому времени. Самое важное, что удалось выяснить в рамках этой Q&A-сессии, мы опубликуем здесь.

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Самое главное, что может случиться в рамках The Game Awards, — это анонс новых игровых проектов. Джеф Кили пообещал, что в течение основного мероприятия анонсов будет «от 12 до 15». Надо понимать, что в этом числе будут как крупные игры, так и небольшие проекты от маленьких студий.

До наступления основного шоу будет ещё проведено небольшое «прешоу» — там тоже будут анонсы, целых 5 штук. Джеф Кили особенно гордится тем фактом, что никаких утечек, связанных с анонсируемыми играми, в Сети не было, поэтому всё действо окажется для нас сюрпризом. Значит ли это, что недавняя информация по поводу дебютного показа Silent Hill на грядущей TGA оказалась неправдой — пока сложно судить. Будем верить в лучшее.

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The Game Awards 2020 будет транслироваться из трёх основных городов: Токио, Лондон и Лос-Анджелес. Кили пообещал, что на мероприятии «засветятся» не только звёзды игровой индустрии, но и кое-кто из мира кино. Подтверждено участие одной очень узнаваемой кинозвезды. Общение в рамках выставки будет организовано с помощью программы Zoom, но живые диалоги тоже запланированы.

При общении с фанатами на форуме Reddit Джеф Кили признался, что организация именно этой The Game Awards далась ему очень тяжело. Пандемия изменила привычный порядок вещей, к этому мы будем привыкать ещё очень долго.

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