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«Если надо всё сжечь дотла — пусть горит»: релизный трейлер Cyberpunk 2077

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В это трудно поверить, но до выхода Cyberpunk 2077 осталось чуть больше суток — не успеем глазом моргнуть, как перед нашим взором предстанут красоты Найт-Сити и его обширные возможности. А чтобы игроки вдруг не забыли, что релиз уже совсем близко, разработчики из CD Projekt RED опубликовали релизный (запускающий) видеоролик своего долгожданного проекта.

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Релиз — 10 декабря в 03:00 по московскому времени. А пока все предзаказчики могут предзагрузить все необходимые файлы. К слову, нагрузка на серверы того же Steam возросла в несколько раз после старта предварительной загрузки Cyberpunk 2077, что свидетельствует об огромном количестве предзаказов игры.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Игорь Хайруллин
20:15
А я не понял - это у них живой мотоцикл или фотошоп? А если живой, то рабочий или муляж?
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Gringo
20:14
Похоже, из всей этой кучи моделей только 3050 будет "народной".)) При цене 150-200 дол. у них, в России можно смело накидывать 100-150 дол.
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Ханыга
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Ханыга
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Slow Mo
20:08
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dimon11
20:04
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Pa4an
20:04
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Ханыга
20:04
Счастливые люди, видимо под 1080 мониторы берут. Под 2к тишка уже слабовата...
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Alex Red
20:02
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