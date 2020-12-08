В это трудно поверить, но до выхода Cyberpunk 2077 осталось чуть больше суток — не успеем глазом моргнуть, как перед нашим взором предстанут красоты Найт-Сити и его обширные возможности. А чтобы игроки вдруг не забыли, что релиз уже совсем близко, разработчики из CD Projekt RED опубликовали релизный (запускающий) видеоролик своего долгожданного проекта.

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Релиз — 10 декабря в 03:00 по московскому времени. А пока все предзаказчики могут предзагрузить все необходимые файлы. К слову, нагрузка на серверы того же Steam возросла в несколько раз после старта предварительной загрузки Cyberpunk 2077, что свидетельствует об огромном количестве предзаказов игры.