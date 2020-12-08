Состоялся полноценный релиз Minecraft RTX
Minecraft RTX пребывала в состоянии бета-версии с середины апреля текущего года. Пора, что называется, и честь знать, решили в Microsoft вместе с NVIDIA, и сегодня объявили о том, что финальная версия проекта наконец-то доступна для всех пользователей Windows 10-версии игры. Сопутствующий релизный видеоролик прилагается.
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Помимо трассировки лучей в состав Minecraft для Windows 10 теперь также входит «умное» сглаживание DLSS и два новых игровых мира, увеличив их общее количество до пятнадцати.
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С помощью видеоролика ниже можно подробнее ознакомиться с внешним видом «облучённого» Minecraft.
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