Как и было обещано пару дней назад, сегодня Microsoft и Mojang запустили общедоступное бета-тестирование Minecraft RTX, так что отныне полюбоваться облагороженными кубическими мирами может теоретически любой желающий. От вас лишь требуется обладать копией Minecraft для Windows 10, затем установить Центр предварительной оценки Xbox (Xbox Insider Hub) и выбрать там Minecraft for Windows 10 Beta, после чего следовать инструкциям на экране.

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Разработчики настоятельно рекомендуют на всякий случай создать копии своих игровых миров и сохранить их в отдельной папке: всё-таки с «бетой» имеем дело, всякое может случиться.

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NVIDIA, которая является чуть ли не главным локомотивом Minecraft RTX, по случаю старта «беты» даже опубликовала специальное 15-минутное видно с демонстрацией красот игры. Также NVIDIA напомнила о том, что для того чтобы иметь возможность самому поиграть в Minecraft RTX, вам потребуется видеокарта не слабее GeForce RTX 2060.