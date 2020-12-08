Тизеры тизеров и анонсы анонсов — это уже привычное явление в игровой промышленности, особенно, когда речь заходит о сетевых проектах с постоянной поддержкой новым контентом. До начала десятого сезона в PlayerUnknown’s Battlegrounds (далее — PUBG) осталось восемь и девять дней на PC и консолях соответственно, но разработчики уже опубликовали полноценный трейлер к его запуску.

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В трейлере нашему вниманию продемонстрировали новое поле боя — сумеречную версию Haven. Судя по замысловатому описанию от разработчиков, в десятом сезоне поле боя будет «охотиться» за нами, поэтому следует хорошенько «прокачать» навык выживания. О чём идёт речь, не вполне понятно; всё прояснится 16 декабря на PC и 17 декабря на консолях.

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Стоит напомнить, что в ноябре «онлайн» PUBG подрос более чем на 10 %, и, скорее всего, в декабре в связи с выходом десятого сезона положительная тенденция продолжится. Впрочем, вряд ли надолго.