Золотой век PlayerUnknowns Battlegrounds прошёл ещё в 2018 году, когда и более качественные и интересные конкуренты в жанре появились, и когда фанаты уже устали ждать у моря погоды. В итоге с февраля 2018-го средний и пиковый «онлайны» PUBG уверенно снижались, лишь изредка возвращаясь к незначительному росту после выхода очередных крупных обновлений.

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На днях статистика зафиксировала ещё один такой редкий «всплеск»: как рапортует портал Steam Charts, в ноябре средний суточный «онлайн» PlayerUnknown’s Battlegrounds увеличился на 10,42 % и составил 179 520 игроков против 162,5 тысяч в октябре. Рост связывают с тем, что в середине ноября PUBG получила увесистое обновление с возможностью стрельбы за рулём и другим новым контентом.

Между тем разработчики PUBG уже начали готовиться к запуску десятого игрового сезона. В частности, предлагают всем желающим ознакомиться с коротеньким видеороликом-тизером. Старт десятого сезона назначен на 16 декабря. Судя по намёкам разработчиков, в десятом сезоне игроков ждёт новое поле боя.