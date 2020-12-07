Для The Lord of the Rings Online готовится масштабное графическое обновление
Многие популярные игры, продолжительность жизни которых измеряется не годами, а десятками лет, безнадёжно устаревают с точки зрения графического исполнения, поэтому время от времени разработчики идут на отчаянный шаг и выпускают для своих творений соответствующие обновления.
реклама
Как стало известно из декабрьского материала для инвесторов Daybreak Game Company, которая недавно стала частью шведского холдинга Enad Global 7, на 2022-й год для The Lord of the Rings Online запланирован релиз крупного обновления, которое улучшит визуальную и техническую стороны проекта для PC и консолей нового поколения. Как полагают руководители Daybreak, после выхода телесериала по «Властелину колец» интерес к данной вселенной у сообщества закономерно возрастёт, поэтому обновление Lord of the Rings Online будет как нельзя кстати.
Косвенно оценить уровень и качество работы можно будет в четвёртом квартале 2021 года: на этот период у Daybreak запланирован выход похожего обновления, но уже для DC Universe Online.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила