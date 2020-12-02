Enad Global 7 приобрела авторов EverQuest и PlanetSide
Шведский холдинг Enad Global 7 (EG7) решил продемонстрировать, что не только THQ Nordic может покупать студии и франшизы пачками. На прошлой неделе компания стала владелицей Piranha Games (не путать с Piranha Bytes) — авторов MechWarrior 5 Mercenaries, а теперь рапортовала о покупке Daybreak Game Company.
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Новое приобретение Enad Global 7 представляет собой сразу «4 в 1» — в состав Daybreak Game Company входят:
- Rogue Planet Games (PlanetSide);
- Darkpaw Games (Everquest);
- Cold Iron Studios (готовит шутер по «Чужому»);
- Dimensional Ink (DC Universe Online).
Как сообщается, сумма сделки составила 300 миллионов долларов. В составе Enad Global 7 компания и входящие в её состав студии будут лучше обеспечены с точки зрения ресурсов, что позволит им расширить список игр и делать их более высокобюджетными.
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