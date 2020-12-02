Шведский холдинг Enad Global 7 (EG7) решил продемонстрировать, что не только THQ Nordic может покупать студии и франшизы пачками. На прошлой неделе компания стала владелицей Piranha Games (не путать с Piranha Bytes) — авторов MechWarrior 5 Mercenaries, а теперь рапортовала о покупке Daybreak Game Company.

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Новое приобретение Enad Global 7 представляет собой сразу «4 в 1» — в состав Daybreak Game Company входят:

Rogue Planet Games (PlanetSide);

Darkpaw Games (Everquest);

Cold Iron Studios (готовит шутер по «Чужому»);

Dimensional Ink (DC Universe Online).

Как сообщается, сумма сделки составила 300 миллионов долларов. В составе Enad Global 7 компания и входящие в её состав студии будут лучше обеспечены с точки зрения ресурсов, что позволит им расширить список игр и делать их более высокобюджетными.