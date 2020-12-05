Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Starbreeze удалось выплатить большинство долгов

Но выход из долговой ямы ещё не закончен.
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - цена тебя очень удивит
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось

Около двух лет назад шведская компания Starbreeze оказалась в тяжелейшей финансовой ситуации, в результате которой ей пришлось расстаться со значительной частью своих сотрудников, продать права на System Shock 3 и 10 Crowns и даже целую студию Dhruva Interactive, а также провести так называемую реконструкцию, которой в шведском законодательстве называется процесс спасения утопающих компаний.

реклама

анонсы и реклама
GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
3060 Ti - уже в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Казалось, что всё совсем печально, но, похоже, у истории всё же будет счастливый финал: как сообщает связанное с игровой индустрией деловое издание GamesIndustry, компании Starbreeze удалось выплатить большую часть долгов — осталось лишь погасить задолженности перед банком Nordea и компанией Digital Bros.

Не в последнюю очередь на улучшение состояния Starbreeze повлиял подстёгнутый пандемией и самоизоляцией рост спроса на Payday 2. Компания даже пообещала продолжить поддерживать данный криминальный кооперативный боевик.

реклама

Что касается Payday 3, то проект находится на этапе дизайна, а выпустить его в свет планируют не раньше 2022 года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

starbreeze
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Starbreeze удалось выплатить большинство долгов
+
Нил Дракманн назначен сопрезидентом студии Naughty Nog
1
CD Projekt раздаёт первого «Ведьмака» в обмен на согласие получать новости компании
4
Официально: новую Dragon Age привезут на The Game Awards 2020
4
Bloodstained Ritual of the Night добралась до Android и iOS
+
Первый сезон Call of Duty Black Ops Cold War начнётся на неделю позже, чем планировалось
+

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть
33
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
34
Привыкаем жить без видеокарт: сколько стоит UHD Graphics 630 и в какие игры на ней можно поиграть
19
Добротная сборка на Core i7-10700F и GeForce RTX 3070 для игр в Quad HD
15
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
8
5 лучших смартфонов 2020 года до 15 000 рублей
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
14
Qualcomm Snapdragon 888 – обзор главных особенностей нового флагмана компании
7
История оверклокинга - соревнования 2010 года
1

Сейчас обсуждают

Megavovan2017
14:41
А толку с этого SAM для большинства пользователей? если этот SAM работает только с видеокартой не ниже 6800? Вы готовы выложить от 600$? И это дает еще больше скорости только в топовой нише, где и...
246 материнских плат уже поддерживают процессоры Ryzen 5000 на Zen 3 – список и краткая инструкция
Антон Шемякин
14:39
Спустя почти 20 лет после релиза игры и примерно 5 лет после того как ева окончательно превратилась в донатную помойку, на маке выходит клиент. Ну, поздравим их.
В следующем году появится нативная версия клиента Eve Online для macOS
Evgeniy Som
14:36
Ты о чем, какие видеозаписи? тут ни каких тестов вообще не было как и самого железа.
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Project Cars 3
Evgeniy Som
14:33
А где не хватает?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
Megavovan2017
14:31
Альтернатива всегда есть. Конечно 16 ядер амд от перекупа сейчас брать нерационально. Но можно взять затычку типа ryzen 3100 и спокойно ждать когда 5ххх станут не актуальны и лет через пять взять ег...
246 материнских плат уже поддерживают процессоры Ryzen 5000 на Zen 3 – список и краткая инструкция
Ёж
14:31
ты тупорылый?
Процессор AMD следующего поколения – Ryzen 9 5900HX на 30% обходит Ryzen 9 4900HS в Geekbench5
Зю
14:27
В интеловской встройке максимум кодеки добавляют для видео. АМДшная встройка Zen и выше конкурирует с младшими дискретками Паскалей, то есть для всяких UT3 и танков её за глаза, даже в ноутбуках.
Привыкаем жить без видеокарт: сколько стоит UHD Graphics 630 и в какие игры на ней можно поиграть
R53600
14:26
Это всё ладно. SAM завезут для трехтысячных райзенов?
246 материнских плат уже поддерживают процессоры Ryzen 5000 на Zen 3 – список и краткая инструкция
llucul
14:26
" Intel полна уверенности, что отыграет часть рыночных позиций по итогам полугодия" Может и отыграть ,если уменьшит стоимость проца в 2 раза. Ведь себестоимость любой микросхемы не превышает 1$.
Intel полна уверенности, что отыграет часть рыночных позиций по итогам полугодия
Елисей Творимиров
14:24
Клоунов в студию не приглашали. Бабло он делает, бизьнесьмень.)
Выбираем оптимальную видеокарту за 400$ – GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 5700 XT в тесте Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем