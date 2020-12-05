Starbreeze удалось выплатить большинство долгов
Около двух лет назад шведская компания Starbreeze оказалась в тяжелейшей финансовой ситуации, в результате которой ей пришлось расстаться со значительной частью своих сотрудников, продать права на System Shock 3 и 10 Crowns и даже целую студию Dhruva Interactive, а также провести так называемую реконструкцию, которой в шведском законодательстве называется процесс спасения утопающих компаний.
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Казалось, что всё совсем печально, но, похоже, у истории всё же будет счастливый финал: как сообщает связанное с игровой индустрией деловое издание GamesIndustry, компании Starbreeze удалось выплатить большую часть долгов — осталось лишь погасить задолженности перед банком Nordea и компанией Digital Bros.
Не в последнюю очередь на улучшение состояния Starbreeze повлиял подстёгнутый пандемией и самоизоляцией рост спроса на Payday 2. Компания даже пообещала продолжить поддерживать данный криминальный кооперативный боевик.
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Что касается Payday 3, то проект находится на этапе дизайна, а выпустить его в свет планируют не раньше 2022 года.
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