Авторы Payday 3 показали первое изображение игры
Студия Overkill напомнила о существовании грабительского боевика Payday 3, и в честь достижения отметки в сто тысяч подписчиков в Twitter опубликовала небольшую заметку, в которой коротко, но ясно рассказала о статусе готовности проекта и даже показала его первое изображение.
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Согласно публикации, Payday 3 находится на этапе дизайна, создаётся на движке Unreal Engine (какой версии, не уточняется) и ожидает анонса даты выхода. Предыдущие версии Payday работали на движке Diesel, поэтому хотелось бы верить, что третья часть серии будет поистине «некстгенной».
В прошлом году издательство Starbreeze заявило, что релиз Payday 3 состоится не раньше 2022 года. Учитывая, что проект создаётся с 2016 года, хочется yfltznmcz, что разработчики всё же повысили темпы его производства.
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