Отличная игра, но требуются патчи: первые игроки уже делятся впечатлениями о Cyberpunk 2077
Первые счастливчики, которые по долгу службы уже проходят Cyberpunk 2077, не смогли долго сдерживаться и решили поделиться своими первыми основными впечатлениями от игры. Разумеется, никаких спойлеров сюжета и геймплейных возможностей здесь нет, речь идёт исключительно об общих впечатлениях о самой игре.
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Если коротко, то проект в целом замечательный. Как пишут обитатели Reddit, столь долгое ожидание полностью оправдалось: и геймплей качественный, и плотность населения в городе выше, чем предполагалось. Всё было бы совсем как в сказке, если бы не досадные технические недоработки. В частности, первые игроки жалуются на просадки частоты кадров на консоли Xbox Series X, вылеты, ошибки при воспроизведении диалогов, частые дубликаты неигровых персонажей и их появление «из воздуха».
К слову, ранее руководство CD Projekt уже отмечало свою полную осведомлённость о количестве и типе багов в релизной версии Cyberpunk 2077 и заявляло, что полностью без ошибок игру такого масштаба выпустить невозможно, но релизные баги не должны быть заметными. Как видим, на практике они оказались очень даже заметными, поэтому надеемся на патч первого дня.
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Релиз Cyberpunk 2077 состоится уже меньше, чем через неделю — 10 декабря. Вместе с игроками дни (и часы) до выхода считают и разработчики.
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