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CD Projekt RED тоже считает дни до выхода Cyberpunk 2077 (дополнено: точное время выхода)

Убеждает нас в том, что осталось 7 дней.
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Если всё пройдёт по плану, то в следующий четверг состоится без преувеличения знаменательное событие: игроки во всём мире наконец-то смогут запустить Cyberpunk 2077 и своими глазами увидеть долгожданное новое творение польской студии CD Projekt RED. Последние дни ожидания традиционно самые приятные, и разработчики решили присоединиться к игрокам и начали считать дни до релиза.

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До выхода Cyberpunk 2077 осталась ровно неделя, и разработчики позаботились о том, чтобы минимизировать количество распространяемых в Сети «спойлеров» сюжета и возможностей игрового процесса, запретив до девятого декабря создателям контента публиковать видео и проводить трансляции. По всей видимости, тогда же и спадёт эмбарго на публикацию рецензий.

Вдобавок CD Projekt RED огласила точное время запуска Cyberpunk 2077. По московскому времени это произойдёт 10 декабря в 03:00.

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