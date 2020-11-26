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CDPR уверена, что игроки не заметят багов в финальной версии Cyberpunk 2077

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Недавно CD Projekt RED предоставила крупным и не очень игровым изданиям ознакомительные превью-версии Cyberpunk 2077, на основе которых были написаны десятки, если не сотни рецензий по всей Сети. Всё бы ничего, но журналисты и блогеры жаловались на обилие пусть и не критичных, но всё же багов и ошибок. Тогда рецензенты выразили надежду на то, что к релизу ситуация выправится, и сегодня в рамках беседы с инвесторами руководство компании CD Projekt заверило, что многие из встреченных в превью-версии багов уже исправлены.

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Как уточнил глава CD Projekt Адам Кичиньский, проект, подобный Cyberpunk 2077, просто не может быть полностью лишён багов, однако разработчики сделали всё возможное, чтобы сократить их до значения, при котором игроки их даже не заметят.

Были затронуты и некоторые другие темы. Например, история с многократными переносами Cyberpunk 2077 подтолкнула руководство CD Projekt к мысли о том, что называть точные даты выхода своих проектов следует на более поздних стадиях производства.

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Компания довольна количеством предварительных заказов Cyberpunk 2077 — они гораздо выше, чем у The Witcher 3, не говоря уже о предыдущих играх о Ведьмаке. Что же касается даты релиза, то, по всей видимости, 10 декабря теперь уже «выбита в камне»: слишком уж часто на протяжении встречи с инвесторами звучала именно эта дата.

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