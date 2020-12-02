Тот факт, что Cyberpunk 2077 является самой ожидаемой игрой этого года, неоспорим, но подобный ажиотаж всегда порождает и отрицательное явление в виде возникновения многочисленных спойлеров сюжета и возможностей игрового процесса.

реклама

анонсы и реклама RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде 3060 Ti - уже в XPERT.RU RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде RTX 3060 Ti Palit Dual в продаже Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Чтобы минимизировать отравление впечатлений игроков от самостоятельного прохождения Cyberpunk 2077 от тех, кому посчастливилось раньше срока заполучить заветную копию игры, разработчики из CD Projekt RED будут беспощадно блокировать все прямые трансляции и видеозаписи вплоть до 9 декабря, 14:00 по московскому времени.

По слухам, первые обзоры Cyberpunk 2077 начнут появляться 7 декабря, но, очевидно, если этот слух и правдив, то относится только к текстовым рецензиям. Полноценное снятие эмбарго состоится в указанный в предыдущем абзаце день и час.

реклама

Релиз Cyberpunk 2077 назначен на 10 декабря.