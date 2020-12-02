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Эмбарго на трансляции и публикации видео по Cyberpunk 2077 снимут за день до выхода игры

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Тот факт, что Cyberpunk 2077 является самой ожидаемой игрой этого года, неоспорим, но подобный ажиотаж всегда порождает и отрицательное явление в виде возникновения многочисленных спойлеров сюжета и возможностей игрового процесса.

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Чтобы минимизировать отравление впечатлений игроков от самостоятельного прохождения Cyberpunk 2077 от тех, кому посчастливилось раньше срока заполучить заветную копию игры, разработчики из CD Projekt RED будут беспощадно блокировать все прямые трансляции и видеозаписи вплоть до 9 декабря, 14:00 по московскому времени.

По слухам, первые обзоры Cyberpunk 2077 начнут появляться 7 декабря, но, очевидно, если этот слух и правдив, то относится только к текстовым рецензиям. Полноценное снятие эмбарго состоится в указанный в предыдущем абзаце день и час.

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Релиз Cyberpunk 2077 назначен на 10 декабря.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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