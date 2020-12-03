Зомби-экшен State of Decay 2 получил обновление с улучшениями для Xbox Series
Как и обещали ранее, разработчики из Undead Labs подготовили для State of Decay 2 специальный «некстгенный» патч для консолей Xbox Series X|S. Привносимые им улучшения, впрочем, предельно стандартные: высокая скорость загрузки, поддержка разрешения до 4K в зависимости от варианта Xbox Series) при 60 fps и более высокая детализация. Специальный видеоролик, записывавшийся на старшей версии новой консоли от Microsoft, прилагается.
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Вместе с тем игра получила «Смертельный» уровень сложности, новые достижения, а также набор «косметики» Stay Frosty Pack, посвящённый, как нетрудно догадаться, зиме и зимним праздникам.
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В июле этого года Undead Labs показала первый тизер новой игры — State of Decay 3 — так что франшиза жива и будет жить. Впрочем, производство третьей части находится на очень ранней стадии, так что на полноценную премьеру и релиз в обозримом будущем надеяться не приходится.
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