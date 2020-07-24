Вчера на Xbox Games Showcase была анонсирована третья номерная часть знаменитых зомби-экшенов State of Decay. Разработчики опубликовали кинематографический трейлер, который явно намекает на «северный» сеттинг новинки и необходимость выживать всеми возможными способами, однако конкретных подробностей игрового процесса, не говоря уже о скриншотах и геймплейных видео, представлено не было.

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И на то есть веская причина. Как уточнили разработчики, State of Decay 3 находится на стадии раннего пре-производства; обычно на данном этапе проходит «мозговой штурм» и принимаются решения о действующих лицах, сюжете, игровых аспектах и многом другом.

Таким образом, релиз State of Decay 3 состоится ещё нескоро, да и на публикацию подробностей в обозримой перспективе тоже можно не рассчитывать. А чтобы подсластить горькую пилюлю правды, разработчики устроили на всех платформах распродажу двух предыдущих частей серии.