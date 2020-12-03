Разработчики The Division 2 решили не торопиться с внедрением поддержки «некстгена» и сообщили о том, что обновление, которое позволит воспроизводить боевик на PlayStation 5 и Xbox Series X в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду, выйдет второго февраля. Разработчики дополнительно отметили, что речь идёт исключительно о внедрении поддержки указанных разрешения и частоты кадров, так что графических изменений, как это делают авторы многих игр, ждать не стоит.

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Вдобавок создатели игры рассказали об особенностях четвёртого игрового сезона The Division 2, который начнётся уже в следующий вторник, 8 декабря. Игроков ждёт новое снаряжение, расширенный инвентарь, уникальные элементы косметической кастомизации, целая серия внутриигровых событий, и многое другое.

The Division 2 вышла весной 2019 года и успела за это время получить массу обновлений и свежего контента. Из недавнего, например, режим The Summit (вершина), в котором игрокам надо с боем пробираться вверх по этажам 100-этажного небоскрёба.