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В The Division 2 появится новый режим, в котором надо с боем пробираться наверх по этажам небоскрёба

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Ubisoft продолжает снабжать The Division 2 новым контентом, и вот, уже скоро в игре появится PvE-режим под названием The Summit («Саммит», Вершина), в котором игрокам предстоит с боем пробираться через этажи небоскрёба.

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Действие The Summit развернётся внутри 100-этажного небоскрёба, и основной задачей станет добраться непосредственно до самой его вершины (отсюда и название режима). На этажах игроков будут подстерегать бойцы различных игровых фракций, при этом чем выше по «лестнице», тем сложнее будут стычки. Через каждые десять этажей игроков будут ждать боссы и сохранение контрольной точки, куда можно будет вернуться после неудачной попытки пройти дальше.

Технически режим The Summit можно пройти и в одиночку, но допускается и совместное прохождение с друзьями или со случайными напарниками. При этом сложность «этажей» автоматически подстроится под конкретный отряд.

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Обладатели дополнения Warlords of New York получат доступ к режиму автоматически. Завтра The Summit появится на просторах тестового сервера, а спустя некоторое время доберётся и до основного клиента.

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