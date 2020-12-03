Создатели Empire of Sin пообещали решить проблемы игры и дополнить её новым контентом
Во вторник состоялся релиз стратегии Empire of Sin про криминальный Чикаго двадцатых годов прошлого столетия от студии Джона и Бренды Ромеро. Журналисты в целом остались довольны проектом, но отметили, что всё портит огромное количество ошибок, багов и недоработок в плане баланса.
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Бренда Ромеро решила обратиться к игровому сообществу и опубликовала в своём Twitter пост-картинку, в котором заявила о планах студии Romero Games на выпуск обновлений игры на протяжении ближайших недель и месяцев. Вдобавок Бренда Ромеро пообещала, что Empire of Sin будет получать новый игровой контент: в игре с дополнениями будут появляться новые локации и персонажи.
Когда выйдет первое обновление, впрочем, не уточняется, но одно совершенно точно: в таких случаях чем быстрее, тем лучше.
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