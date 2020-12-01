Стратегия Empire of Sin от Джона Ромеро получила сдержанные оценки прессы
Через несколько часов состоится релиз повествующей про развитие своей криминальной империи в декорациях Чикаго 1920-х годов стратегии Empire of Sin от студии Джона и Бренды Ромеро. К сожалению, как выяснилось после публикации первых рецензий, звёзд с неба проект, мягко говоря, не хватает: по итогам более чем двух десятков рецензий профильных изданий Empire of Sin получила на Metacritic среднюю оценку в 70 баллов из 100 возможных.
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Как пишут обозреватели, Empire of Sin нельзя назвать плохой игрой: проект интересный, предоставляющий много геймплейных возможностей и обладающий высокой степенью реиграбельности. Всё портят несколько вещей: во-первых, Empire of Sin недостаёт глубины проработки, из-за чего она вряд ли привлечёт внимание любителей жанра, во-вторых, искусственный интеллект явно нуждается в доработке, и, наконец, игра изобилует багами, ошибками и явными проблемами с балансом.
Конечно, более полной картина принятия Empire of Sin сообществом станет уже сегодня вечером, когда в Steam появятся первые пользовательские оценки.
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