Genshin Impact стала игрой года для iPhone и заработала почти $400 млн за два месяца
2020-й год близится к завершению, и крупные и не очень компании постепенно переходят в режим подведения его итогов. Одной из первых решила стать Apple, опубликовавшая несколько часов назад список лучших игр и приложений для каждого из своих популярных устройств в отдельности.
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- Приложение года для iPhone — Wakeout! (приложение для домашнего «фитнеса»);
- Приложение года для iPad — Zoom (приложение для создания видеоконференций);
- Приложение года для Mac — Fantastical (приложение для планирования своего расписания);
- Приложение года для Apple TV — Disney+ (домашний кинотеатр);
- Приложение года для Apple Watch — Endel («убаюкивалка»);
- Игра года для iPhone — Genshin Impact (ролевой экшен);
- Игра года для iPad — Legends of Runeterra (коллекционная карточная игра);
- Игра года для Mac — Disco Elysium (ролевая игра);
- Игра года для Apple TV — Dandara Trials of Fear (платформер-метроидвания);
- Игра года Apple Arcade — Sneaky Sasquatch.
Между тем аналитики из Sensor Tower подсчитали, что Genshin Impact, которую Apple назвала игрой года для iPhone, а Google вчера — игрой года вообще, за два месяца с момента своего релиза заработала 393 миллиона долларов США. Таким образом, за период с 28 сентября по 28 ноября она стала второй самой прибыльной мобильной игрой, уступив только Honor of Kings. Наибольшей популярностью, что закономерно, Genshin Impact пользуется среди геймеров из Китая.
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